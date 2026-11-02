Аудитори Британії вказали на прогалини у звітності про ризики негоди — The Japan Times

У Великій Британії Національне аудиторське управління заявило, що екстремальні погодні явища вже помітно впливають на державні фінанси та роботу залізниць, в’язниць і системи охорони здоров’я. Водночас повний масштаб збитків складно оцінити, оскільки багато державних відомств не надають даних, необхідних для належного аналізу ризиків, повідомляє The Japan Times.

Відомства вперше розкривають ризики

Це перший рік, коли великі урядові відомства Великої Британії зобов’язані оприлюднювати повну інформацію про ризики, пов’язані з глобальним потеплінням. За оцінкою Національного аудиторського управління, у багатьох випадках робота з вивчення таких загроз перебуває лише на початковому етапі.

Керівник управління Гарет Девіс наголосив, що парламенту потрібна чітка інформація про стійкість інфраструктури, надання послуг і державні фінанси в умовах зміни клімату, а також про управління цими ризиками. Такі розкриття даних мають допомогти законодавцям оцінювати готовність державних послуг до наслідків екстремальної погоди.

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Повені та спека впливають на інфраструктуру

Найпоширенішою загрозою у звітності, яку аналізувало відомство, стали повені. Високий ризик підтоплення мають 89% в’язниць, а на об’єктах Національної служби охорони здоров’я у 2024–2025 роках зафіксували 391 випадок затоплення.

Управління також зазначило, що періоди сильної спеки вже пошкоджували дороги й залізниці, а влітку робили температуру в школах і лікарнях небезпечно високою. Повені водночас стають частішими та завдають дедалі більшої шкоди критичній інфраструктурі, зокрема залізничній мережі. Серед наслідків перегріву у в’язницях аудитори назвали тенденцію до зростання насильства.

Голова Комітету з державних рахунків парламенту Великої Британії Джеффрі Кліфтон-Браун заявив, що уряду ще належить багато зробити, передусім у встановленні змістовних цілей. На його думку, парламент і громадськість мають знати не лише перелік ризиків, а й рівень готовності уряду до управління ними.

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