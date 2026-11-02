英国国家审计署表示，极端天气事件已经对公共财政以及铁路、监狱和医疗系统的运作产生明显影响。与此同时，由于许多政府部门未提供进行适当风险分析所需的数据，损失的完整规模难以评估，据《日本时报》报道。

部门首次披露风险

这是英国大型政府部门首次被要求全面披露与全球变暖相关风险信息的一年。国家审计署评估称，在许多情况下，对此类威胁的研究工作仍处于初始阶段。

该署负责人加雷思·戴维斯强调，议会需要获得关于气候变化条件下基础设施韧性、服务提供和公共财政，以及这些风险管理情况的明确信息。这类信息披露应帮助立法者评估公共服务应对极端天气后果的准备程度。

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洪水和高温影响基础设施

该机构分析的报告中，最常见的威胁是洪水。89%的监狱面临较高的洪涝风险，而国家医疗服务体系设施在2024至2025年记录了391起进水事件。

该署还指出，强热天气时段已经损坏道路和铁路，并在夏季使学校和医院的温度达到危险高位。与此同时，洪水正变得更加频繁，并对包括铁路网络在内的关键基础设施造成日益严重的损害。审计人员将监狱过热的后果之一列为暴力事件呈上升趋势。

英国议会公共账目委员会主席杰弗里·克利夫顿-布朗表示，政府仍有许多工作要做，尤其是在制定有意义的目标方面。他认为，议会和公众不仅应了解风险清单，还应了解政府管理这些风险的准备程度。

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