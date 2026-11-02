W Wielkiej Brytanii Krajowy Urząd Audytu oświadczył, że ekstremalne zjawiska pogodowe już wyraźnie wpływają na finanse publiczne oraz funkcjonowanie kolei, więzień i systemów opieki zdrowotnej. Jednocześnie pełną skalę szkód trudno ocenić, ponieważ wiele resortów rządowych nie przekazuje danych niezbędnych do właściwej analizy ryzyka, informuje The Japan Times.

Resorty po raz pierwszy ujawniają ryzyka

To pierwszy rok, w którym duże brytyjskie resorty rządowe są zobowiązane ujawniać pełne informacje o ryzykach związanych z globalnym ociepleniem. Według Krajowego Urzędu Audytu w wielu przypadkach prace nad badaniem takich zagrożeń znajdują się dopiero na początkowym etapie.

Szef urzędu Gareth Davies podkreślił, że parlament potrzebuje jasnych informacji o odporności infrastruktury, świadczeniu usług i finansach publicznych w warunkach zmian klimatu, a także o zarządzaniu tymi ryzykami. Takie ujawnianie danych powinno pomóc ustawodawcom oceniać gotowość usług publicznych na skutki ekstremalnej pogody.

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Powodzie i upały wpływają na infrastrukturę

Najczęstszym zagrożeniem w raportach analizowanych przez urząd były powodzie. Wysokie ryzyko zalania dotyczy 89% więzień, a w placówkach Narodowej Służby Zdrowia odnotowano 391 przypadków zalania w latach 2024–2025.

Urząd zaznaczył również, że okresy silnych upałów już uszkadzały drogi i linie kolejowe, a latem powodowały niebezpiecznie wysokie temperatury w szkołach i szpitalach. Powodzie natomiast stają się częstsze i wyrządzają coraz większe szkody w infrastrukturze krytycznej, w tym w sieci kolejowej. Wśród skutków przegrzewania się więzień audytorzy wskazali tendencję wzrostu przemocy.

Przewodniczący Komisji Rachunków Publicznych brytyjskiego parlamentu Geoffrey Clifton-Brown stwierdził, że rząd ma jeszcze wiele do zrobienia, przede wszystkim w zakresie wyznaczania znaczących celów. Jego zdaniem parlament i społeczeństwo powinny wiedzieć nie tylko, jakie istnieją ryzyka, lecz także na jakim poziomie jest gotowość rządu do zarządzania nimi.

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