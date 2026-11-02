В 2026 году промышленное производство в России может впервые за пять лет завершить год со спадом. Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз: вместо ожидаемого роста на 0,6% теперь ведомство прогнозирует сокращение на 0,2%.

Российское Министерство экономического развития впервые за последние пять лет официально заложило в свой прогноз сокращение промышленного производства. По оценкам ведомства, по итогам 2026 года показатель может снизиться на 0,2%. Ранее российские власти ожидали, что промышленность, напротив, вырастет на 0,6%. Проблемы в российской промышленности стали заметны еще в течение первых месяцев года.

В течение января–августа производство в России в целом оставалось примерно на уровне аналогичного периода прошлого года. Однако в августе ситуация ухудшилась: промышленный выпуск сократился на 0,8% в годовом исчислении.

Почему российская промышленность теряет темпы

В СЗРУ связывают ухудшение показателей с переходом российской экономики на военные рельсы. По оценке разведки, всё больше проблем возникает не только в гражданском секторе, но и на предприятиях, которые ранее поддерживали общий рост промышленности.

Среди причин спада разведка называет высокую инфляцию, колебания курса рубля и дорогие кредиты. Из-за этого люди и бизнес меньше тратят, а предприятиям становится сложнее брать деньги в долг для развития и поддержания производства. Еще один фактор — сокращение государственного оборонного заказа. По данным СЗРУ, это уже сказывается даже на предприятиях военно-промышленного комплекса. Раньше именно заказы для армии помогали поддерживать промышленные показатели, но теперь этот сектор также сталкивается с сокращением объемов производства.

Какие отрасли пострадали больше всего

Наиболее сложная ситуация сложилась в отраслях, которые зависят от потребительского спроса и доступности кредитов. Речь идет, в частности, об автомобилестроении, строительстве, аграрном секторе и химической промышленности.

Отдельные отрасли уже демонстрируют заметное сокращение. По данным украинской разведки, производство в российской металлургии сократилось на 5,2%, в химической промышленности — на 3%, а в швейном производстве — на 4,2%. Еще сильнее упал выпуск отдельной промышленной продукции. Производство лифтов сократилось на 20%, а грузовых железнодорожных вагонов — на 30%.

Регионы России всё больше зависят от федерального бюджета

Проблемы промышленности сказываются и на финансовом положении российских регионов. По оценкам СЗРУ, 65 регионов РФ нуждаются в финансовой поддержке из федерального бюджета. В то же время лишь 24 региона остаются донорами, то есть могут самостоятельно обеспечивать свои бюджетные потребности и передавать часть средств в центр.

Эти показатели свидетельствуют о неравномерном распределении финансовых ресурсов и росте зависимости большинства регионов от помощи Москвы. Таким образом, российская промышленность сталкивается сразу с несколькими проблемами: снижением спроса, дорогостоящими кредитами, инфляцией и сокращением государственных заказов. Если прогноз Минэкономразвития оправдается, 2026 год станет первым за пять лет, когда промышленное производство в России завершится со спадом. Об изменении прогноза сообщила Служба внешней разведки Украины.

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался на западные санкции против РФ, назвав их «глупостью» и признав их ощутимое влияние на страну-агрессора.

Российский Z-пропагандист Максим Калашников заявил, что продолжение войны может привести к серьёзным проблемам для России уже в 2027 году. По его словам, экономика РФ может начать разваливаться, если боевые действия будут продолжаться и в дальнейшем.

Читай нас в