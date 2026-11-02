В Германии правоохранители арестовали 19-летнего жителя района Тутлинген в земле Баден-Вюртемберг. Его подозревают в попытках довести ребенка и несовершеннолетнюю девушку до самоубийства; среди прочего ему вменяют два покушения на убийство. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на Центр киберпреступности Баден-Вюртемберга и полицию Констанца.

По данным следствия, мужчина мог создать в интернете активную группу из садистского сообщества, известного как сеть COM, и оставался активным в ней до последнего времени. Вместе с другими участниками он якобы пытался через стриминговые сервисы склонить ребенка и девушку-подростка к самоубийству. По данным правоохранителей, потерпевшие совершили опасные для жизни действия. Несовершеннолетняя потерпевшая находится за границей, а личность ребенка до сих пор не установлена.

Другие эпизоды дела

Следователи также подозревают 19-летнего в трех случаях склонения девушек в возрасте от 12 до 15 лет к самоповреждениям. Кроме того, по версии следствия, он склонил 13-летнюю девушку из Германии отправить обнаженные фотографии.

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Одновременно с задержанием следователи провели обыски на пяти объектах и изъяли электронные носители, которые могут иметь доказательственное значение. Подозреваемый находится под стражей.

Связь с сетью COM

Сеть 764, или COM, в последние месяцы неоднократно фигурировала в делах об онлайн-садизме. По информации правоохранителей, ее участники ищут психологически уязвимых детей и подростков на игровых платформах и в социальных сетях, манипулируют ими и принуждают к самоповреждениям или сексуальным действиям перед камерой.

К этой онлайн-сцене, по версии следствия, принадлежал также молодой человек с псевдонимом White Tiger. С января его судят в Гамбурге, в том числе по обвинениям в убийстве и покушении на убийство. Следствие считает, что он склонял подростков к насилию над собой и самоубийству.

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