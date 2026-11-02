德国执法人员逮捕了一名居住在巴登-符腾堡州图特林根县的19岁男子。他涉嫌试图诱使一名儿童和一名未成年少女自杀；除其他指控外，他还被指控犯有两起谋杀未遂。《明镜周刊报道》称，消息援引巴登-符腾堡州网络犯罪中心和康斯坦茨警方。

据调查人员称，该男子可能在网上创建了一个活跃团体，该团体来自被称为COM网络的虐待狂社群，他直到最近仍在其中保持活跃。他与其他成员据称试图通过流媒体服务诱使一名儿童和一名少女自杀。执法人员称，受害者实施了危及生命的行为。未成年受害者身在国外，而该儿童的身份至今尚未确定。

案件的其他情节

调查人员还怀疑这名19岁男子曾三次诱使12至15岁的女孩自残。此外，根据调查人员的说法，他诱使一名来自德国的13岁女孩发送裸体照片。

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在实施逮捕的同时，调查人员对五处地点进行了搜查，并查获了可能具有证据价值的电子存储介质。嫌疑人仍被羁押。

与COM网络的联系

764网络，或称COM，近几个月来多次出现在涉及网络虐待狂的案件中。执法人员称，其成员在游戏平台和社交媒体上寻找心理脆弱的儿童和青少年，对其进行操纵，并迫使他们自残或在镜头前实施性行为。

据调查人员称，使用White Tiger化名的一名年轻男子也属于这一网络圈子。自1月以来，他一直在汉堡受审，其中包括被控谋杀和谋杀未遂。调查人员认为，他诱使青少年对自己实施暴力并自杀。

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