W Niemczech funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego mieszkańca powiatu Tuttlingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia. Jest on podejrzewany o próby doprowadzenia dziecka i nieletniej dziewczyny do samobójstwa; zarzuca mu się między innymi dwa usiłowania zabójstwa. Informuje o tym Der Spiegel, powołując się na Centrum Cyberprzestępczości Badenii-Wirtembergii oraz policję w Konstancji.

Według śledczych mężczyzna mógł założyć w internecie aktywną grupę wywodzącą się ze środowiska sadystycznego, znanego jako sieć COM, i pozostawał w niej aktywny do niedawna. Wraz z innymi członkami miał za pośrednictwem serwisów streamingowych próbować nakłonić dziecko i nastoletnią dziewczynę do samobójstwa. Według organów ścigania ofiary podjęły działania zagrażające życiu. Nieletnia ofiara przebywa za granicą, a tożsamości dziecka nadal nie ustalono.

Inne epizody sprawy

Śledczy podejrzewają również 19-latka o trzy przypadki nakłaniania dziewcząt w wieku od 12 do 15 lat do samookaleczeń. Ponadto, według wersji śledztwa, nakłonił 13-letnią dziewczynę z Niemiec do wysłania nagich zdjęć.

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Równocześnie z zatrzymaniem śledczy przeprowadzili przeszukania w pięciu miejscach i zabezpieczyli nośniki elektroniczne, które mogą mieć znaczenie dowodowe. Podejrzany pozostaje w areszcie.

Związek z siecią COM

Sieć 764, czyli COM, w ostatnich miesiącach wielokrotnie pojawiała się w sprawach dotyczących sadystycznych działań w internecie. Według organów ścigania jej członkowie wyszukują psychicznie wrażliwe dzieci i nastolatków na platformach gamingowych oraz w mediach społecznościowych, manipulują nimi i zmuszają ich do samookaleczeń lub czynności seksualnych przed kamerą.

Według śledczych do tej internetowej sceny należał także młody mężczyzna używający pseudonimu White Tiger. Od stycznia jest on sądzony w Hamburgu, między innymi pod zarzutami zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Śledczy uważają, że nakłaniał nastolatków do przemocy wobec siebie i samobójstwa.

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