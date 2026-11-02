Правительство Норвегии предложило ужесточить законодательство для противодействия деятельности иностранных разведслужб и расширить следственные полномочия Полицейской службы безопасности (PST). Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на норвежского вещателя NRK.

Более широкий круг преступных действий

Предложенные изменения предусматривают криминализацию более широкого спектра действий, которые могут поддерживать операции иностранных разведывательных служб. В частности, незаконным может стать сбор для иностранной разведки как непубличной, так и открытой информации, если такая деятельность угрожает общественным интересам.

Правительство также предлагает упростить привлечение к ответственности людей, которые используют поддельные личности для сбора сведений в интересах иностранных государств.

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Новые инструменты для PST

Законодательные поправки должны предоставить PST более широкие полномочия для применения скрытых следственных мер, чтобы предотвращать нарушения новых норм, выявлять их и расследовать.

Министр юстиции Астри Аас-Хансен заявила NRK, что изменения необходимы из-за новых методов сбора разведывательной информации. По ее словам, государственные субъекты могут собирать данные, которые не обязательно являются секретными, однако их совокупность способна навредить национальным интересам.

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