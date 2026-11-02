Norweski rząd zaproponował zaostrzenie przepisów w celu przeciwdziałania działalności zagranicznych służb wywiadowczych oraz rozszerzenie uprawnień dochodzeniowych Policyjnej Służby Bezpieczeństwa (PST). Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na norweskiego nadawcę NRK.

Szerszy zakres czynów przestępczych

Proponowane zmiany przewidują kryminalizację szerszego zakresu działań, które mogą wspierać operacje zagranicznych służb wywiadowczych. W szczególności nielegalne może stać się gromadzenie dla zagranicznego wywiadu zarówno informacji niepublicznych, jak i powszechnie dostępnych, jeśli taka działalność zagraża interesom publicznym.

Rząd proponuje również ułatwienie pociągania do odpowiedzialności osób, które wykorzystują fałszywą tożsamość do zbierania informacji na rzecz obcych państw.

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Nowe narzędzia dla PST

Poprawki legislacyjne mają przyznać PST szersze uprawnienia do stosowania tajnych środków dochodzeniowych, aby zapobiegać naruszeniom nowych przepisów, wykrywać je i prowadzić w ich sprawie dochodzenia.

Ministra sprawiedliwości Astri Aas-Hansen powiedziała NRK, że zmiany są potrzebne ze względu na nowe metody zbierania informacji wywiadowczych. Jak zaznaczyła, podmioty państwowe mogą gromadzić dane, które niekoniecznie są tajne, lecz ich zestawienie może zaszkodzić interesom narodowym.

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