Лейбористская партия прекращает коалиции и другие форматы сотрудничества с Партией зелёных в 11 местных советах Англии. Причиной стал отказ соответствующих местных групп Зелёных осудить резолюцию партийной конференции, которая приравнивает сионизм к расизму и призывает создать одно палестинское государство вместо Израиля, сообщает The Guardian.

Советы, где соглашения будут прекращены

По заявлению лейбористов, соглашения с Зелёными прекратят в советах Арун, Дербишир-Дейлс, Хавант, Льюис, Шеффилд, Стаффорд, Уорик, Уилден, Уэст-Девон и Уэст-Саффолк. В совете Раннимид сотрудничество уже прекратили из-за этой резолюции.

Лейбористы также сообщили, что сохранят соглашения в шести других советах, где местные группы Зелёных осудили документ. Речь идёт о Бродленде, Монмутшире, Норт-Сомерсете, Ротере, Уэст-Оксфордшире и Уэст-Сассексе. Сотрудничество также продолжится на уровне мэрии Западной Англии, где мэр представляет лейбористов, а его заместитель — Зелёных.

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Позиции партий

Председатель Лейбористской партии Бриджит Филлипсон заявила, что резолюция переходит черту, а её партия не может сотрудничать на каком-либо уровне с политической силой, которая её поддерживает. Она призвала руководство Зелёных отменить это решение и положительно отметила местные отделения, которые от него отмежевались.

Зелёные и группа Зелёных в Ассоциации местного самоуправления заявили, что крайне разочарованы действиями национальных партий, которые, по их мнению, ставят под угрозу успешные прогрессивные партнёрства в местной власти. Они считают, что такие ультиматумы могут ухудшить результаты для жителей соответствующих районов.

За резолюцию, принятую по правилам прямой демократии партии, проголосовало немногим более 1 000 членов — примерно 0,4% её общей численности. Документ раскритиковали четыре из пяти депутатов парламента от Зелёных, а также бывшая депутат и лидер партии Кэролайн Лукас. Комиссия по вопросам равенства и прав человека запросила у Зелёных дополнительную информацию, чтобы оценить практические последствия и потенциальное влияние резолюции.

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