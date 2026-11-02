Partia Pracy kończy koalicje i inne formy współpracy z Partią Zielonych w 11 lokalnych radach w Anglii. Powodem jest odmowa potępienia przez odpowiednie lokalne grupy Zielonych rezolucji konferencji partyjnej, która zrównuje syjonizm z rasizmem i wzywa do utworzenia jednego państwa palestyńskiego zamiast Izraela, informuje „The Guardian”.

Rady, w których porozumienia zostaną zakończone

Według oświadczenia Partii Pracy porozumienia z Zielonymi zostaną zakończone w radach Arun, Derbyshire Dales, Havant, Lewes, Sheffield, Stafford, Warwick, Wealden, West Devon i West Suffolk. W radzie Runnymede współpracę już zakończono z powodu tej rezolucji.

Partia Pracy poinformowała również, że utrzyma porozumienia w sześciu innych radach, w których lokalne grupy Zielonych potępiły dokument. Chodzi o Broadland, Monmouthshire, North Somerset, Rother, West Oxfordshire i West Sussex. Współpraca będzie również kontynuowana na poziomie urzędu burmistrza Zachodniej Anglii, gdzie burmistrz reprezentuje Partię Pracy, a jego zastępca — Zielonych.

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Stanowiska partii

Przewodnicząca Partii Pracy Bridget Phillipson oświadczyła, że rezolucja przekracza granicę, a jej partia nie może współpracować na żadnym szczeblu z siłą polityczną, która ją popiera. Wezwała kierownictwo Zielonych do cofnięcia tej decyzji i pozytywnie oceniła lokalne struktury, które się od niej odcięły.

Zieloni oraz grupa Zielonych w Stowarzyszeniu Samorządów Lokalnych oświadczyli, że są głęboko rozczarowani działaniami partii ogólnokrajowych, które ich zdaniem zagrażają udanym postępowym partnerstwom we władzach lokalnych. Uważają, że takie ultimata mogą pogorszyć sytuację mieszkańców danych obszarów.

Za rezolucją, przyjętą zgodnie z zasadami demokracji bezpośredniej partii, zagłosowało nieco ponad 1 000 członków — około 0,4% jej całkowitej liczebności. Dokument skrytykowało czterech z pięciu posłów Zielonych, a także była posłanka i liderka partii Caroline Lucas. Komisja ds. Równości i Praw Człowieka zwróciła się do Zielonych o dodatkowe informacje, aby ocenić praktyczne konsekwencje i potencjalny wpływ rezolucji.

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