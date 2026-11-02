工党将终止与绿党在英格兰11个地方议会组成的联盟及其他合作形式。原因是相关绿党地方组织拒绝谴责该党大会的一项决议；该决议将犹太复国主义等同于种族主义，并呼吁以一个巴勒斯坦国家取代以色列，《卫报》报道。

将终止协议的地方议会

工党表示，将在阿伦、德比郡戴尔斯、哈文特、刘易斯、谢菲尔德、斯塔福德、沃里克、威尔登、西德文和西萨福克等地方议会终止与绿党的协议。兰尼米德议会已因该决议终止合作。

工党还表示，将保留在另外六个地方议会的协议，当地绿党组织已谴责该文件。这些议会包括布罗德兰、蒙茅斯郡、北萨默塞特、罗瑟、西牛津郡和西萨塞克斯。西英格兰市长管理局层面的合作也将继续，该机构的市长代表工党，其副手代表绿党。

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各党的立场

工党主席布里奇特·菲利普森表示，该决议越过了界限，她所在的政党不能在任何层级与支持该决议的政治力量合作。她呼吁绿党领导层撤销这一决定，并肯定了与该决议划清界限的地方支部。

绿党以及地方政府协会中的绿党团体表示，他们对全国性政党的行动极为失望；他们认为，这些行动危及地方政府中成功的进步派伙伴关系。他们认为，这类最后通牒可能会使相关地区居民的处境恶化。

根据该党的直接民主规则，这项决议获得略多于1,000名党员支持，约占其党员总数的0.4%。该文件受到5名绿党议员中的4人以及前议员、党魁卡罗琳·卢卡斯的批评。平等与人权委员会已要求绿党提供更多信息，以评估该决议的实际后果和潜在影响。

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