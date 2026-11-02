В Германии в хэллоуинских сладостях нашли иглы — Der Spiegel

В нескольких федеральных землях Германии дети и родители обнаружили иглы в сладостях, собранных на Хэллоуин. Об этом сообщает Der Spiegel.

Иглы в собранных сладостях

По данным издания, такие находки зафиксировали во многих населенных пунктах. Иглы находили в сладостях, которые дети собрали во время празднования Хэллоуина, в частности в жевательных конфетах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

На фотографии, опубликованной полицией Липпе, показана игла в жевательной конфете, найденная в городе Бад-Зальцуфлен. В материале не уточняется количество обнаруженных предметов или места всех инцидентов.

Полиция проводит расследование

Личности причастных к этим случаям и их мотивы в настоящее время неизвестны. Полиция расследует инциденты в связи с опасным причинением телесных повреждений. Der Spiegel также обратил внимание родителей на необходимость проверять собранные детьми хэллоуинские сладости перед употреблением.

Читай нас в