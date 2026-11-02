W Niemczech w halloweenowych słodyczach znaleziono igły — Der Spiegel
W kilku niemieckich krajach związkowych dzieci i rodzice znaleźli igły w słodyczach zebranych podczas Halloween. Informuje o tym Der Spiegel.
Igły w zebranych słodyczach
Według publikacji takie znaleziska odnotowano w wielu miejscowościach. Igły znajdowano w słodyczach zebranych przez dzieci podczas obchodów Halloween, w tym w żelkach.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Na zdjęciu opublikowanym przez policję w Lippe pokazano igłę w żelku, znalezioną w mieście Bad Salzuflen. W materiale nie sprecyzowano liczby znalezionych przedmiotów ani miejsc wszystkich incydentów.
Policja prowadzi śledztwo
Tożsamość osób zaangażowanych w te przypadki oraz ich motywy są obecnie nieznane. Policja bada incydenty w związku z niebezpiecznym uszkodzeniem ciała. Der Spiegel zwrócił również uwagę rodziców na potrzebę sprawdzania halloweenowych słodyczy zebranych przez dzieci przed ich spożyciem.