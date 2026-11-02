Федеральный судья в Вашингтоне, США, отклонил обвинения против двух бывших сотрудников Федерального бюро расследований — Никки Флорис и Брэдли Бенавидеса. Их обвиняли в якобы ложных заявлениях во время интервью с юридическим комитетом Палаты представителей США в 2023 году относительно их осведомленности и участия в расследовании ФБР, связанном с ноутбуком Хантера Байдена.

Как сообщает The Hill, мировой судья Зия Фаруки не установил достаточных оснований для поддержания этих обвинений. Слушание длилось около часа.

Позиция судьи

Во время заседания Фаруки заявил, что расследование проводилось поспешно. Он также сказал, что его нельзя описать иначе, чем как использование Министерства юстиции США в качестве инструмента.

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Флорис и Бенавидес работали в Рабочей группе ФБР по противодействию иностранному влиянию. Прокуроры утверждали, что они знали о расследовании ФБР в отношении Байдена и принимали в нем активное участие. В подтверждение этой версии обвинение ссылалось на документы и показания, которые, по его данным, указывали на регулярное обсуждение дела в рамках группы и с другими сотрудниками бюро.

Дело о ноутбуке

Спор вокруг ноутбука Хантера Байдена обострился за несколько недель до президентских выборов в США 2020 года. Тогда New York Post опубликовала материалы, основанные на его содержимом. Владелец ремонтной мастерской в Делавэре заявлял, что Байден оставил там ноутбук и не забрал его.

По данным издания, ФБР изъяло ноутбук в 2019 году, а копию жесткого диска передали личному адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, который впоследствии передал ее New York Post. Федеральные прокуроры все еще могут обратиться к большому жюри присяжных, чтобы добиться выдвижения обвинений.

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