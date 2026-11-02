Sędzia federalny w Waszyngtonie w USA oddalił zarzuty wobec dwojga byłych pracowników Federalnego Biura Śledczego — Nikki Floris i Bradleya Benavidesa. Oskarżono ich o rzekome złożenie fałszywych oświadczeń podczas przesłuchań przed Komisją Sądownictwa Izby Reprezentantów USA w 2023 roku w sprawie ich wiedzy o śledztwie FBI związanym z laptopem Huntera Bidena oraz udziału w nim.

Jak podaje The Hill, sędzia magistracki Zia Faruqui nie stwierdził wystarczających podstaw do podtrzymania tych zarzutów. Posiedzenie trwało około godziny.

Stanowisko sędziego

Podczas posiedzenia Faruqui stwierdził, że śledztwo prowadzono w pośpiechu. Powiedział również, że nie można go opisać inaczej niż jako wykorzystanie Departamentu Sprawiedliwości USA jako narzędzia.

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Floris i Benavides pracowali w Grupie Zadaniowej FBI ds. Przeciwdziałania Wpływom Zagranicznym. Prokuratorzy twierdzili, że wiedzieli o śledztwie FBI dotyczącym Bidena i aktywnie w nim uczestniczyli. Na poparcie tej wersji oskarżenie powołało się na dokumenty i zeznania, które według niego wskazywały na regularne omawianie sprawy w ramach grupy zadaniowej oraz z innymi pracownikami biura.

Sprawa laptopa

Spór wokół laptopa Huntera Bidena zaostrzył się na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi w USA w 2020 roku. Wówczas New York Post opublikował materiały oparte na jego zawartości. Właściciel warsztatu naprawczego w Delaware twierdził, że Biden zostawił tam laptop i go nie odebrał.

Według publikacji FBI zabezpieczyło laptop w 2019 roku, a kopię dysku twardego przekazano osobistemu prawnikowi Donalda Trumpa, Rudolphowi Giulianiemu, który następnie przekazał ją New York Post. Federalni prokuratorzy nadal mogą zwrócić się do wielkiej ławy przysięgłych, aby doprowadzić do postawienia zarzutów.

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