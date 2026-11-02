美国法院驳回对两名前联邦调查局雇员的指控——The Hill

美国华盛顿的一名联邦法官驳回了对两名前联邦调查局雇员——妮基·弗洛里斯和布拉德利·贝纳维德斯——的指控。他们被指控在2023年接受美国众议院司法委员会问询时，就他们对一项与亨特·拜登笔记本电脑有关的联邦调查局调查的知情情况和参与情况作出涉嫌虚假的陈述。

据《国会山报》报道，联邦治安法官齐亚·法鲁基认定，没有足够理由维持这些指控。听证会持续约一小时。

法官的立场

法鲁基在庭审期间表示，调查是在仓促中进行的。他还说，这件事只能被描述为将美国司法部作为一种工具来使用。

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弗洛里斯和贝纳维德斯曾在联邦调查局外国影响力工作组任职。检察官称，他们知晓联邦调查局针对拜登的调查，并积极参与其中。为支持这一说法，控方援引了文件和证词，据其称，这些材料表明，该案曾在工作组内部以及与该局其他雇员之间被定期讨论。

笔记本电脑案

围绕亨特·拜登笔记本电脑的争议，在2020年美国总统选举前数周升级。当时，《纽约邮报》发表了基于其内容的材料。特拉华州一家维修店的店主称，拜登将笔记本电脑留在那里，但没有取回。

据该媒体称，联邦调查局于2019年扣押了这台笔记本电脑，硬盘副本被交给唐纳德·特朗普的私人律师鲁道夫·朱利安尼，后者随后将其交给《纽约邮报》。联邦检察官仍可能向大陪审团提出申请，以寻求提出指控。

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