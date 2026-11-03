Grecja sprawdza Crown Iris po zgłoszeniu o bombie — Cyprus Mail

W porcie na greckiej wyspie Syros rozpoczęto operację bezpieczeństwa na pokładzie statku wycieczkowego Crown Iris, który miał wyruszyć do izraelskiej Hajfy. Powodem było zgłoszenie nieznanej osoby o rzekomo przymocowanym do kadłuba statku ładunku wybuchowym, informuje Cyprus Mail, powołując się na greckie władze.

Kontrola statku w porcie

Crown Iris pływa pod banderą Panamy. Na pokładzie liniowca, który miał odpłynąć do Hajfy, znajdowało się 940 pasażerów i 597 członków załogi.

Statek sprawdzali funkcjonariusze straży przybrzeżnej z udziałem psa wyszkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych, a także prywatnego nurka. Do portu skierowano również specjalną jednostkę straży przybrzeżnej.

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Początkowo nie znaleziono materiałów wybuchowych

Podczas wstępnej kontroli nie znaleziono ładunku wybuchowego. Na dalsze sprawdzenie liniowca oczekiwano przybycia specjalistów straży przybrzeżnej o godz. 21:30 (19:30 GMT), po czym statek mógł kontynuować rejs.

Tego samego dnia co najmniej siedem lotów w Europie również otrzymało groźby podłożenia bomb. Spowodowało to zakłócenia w pracy lotnisk, jednak nie znaleziono tam żadnych ładunków wybuchowych.

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