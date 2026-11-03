У Греції перевіряють Crown Iris через повідомлення про бомбу — Cyprus Mail

У порту грецького острова Сірос розпочали безпекову операцію на борту круїзного лайнера Crown Iris, який мав вирушити до ізраїльської Хайфи. Причиною стало повідомлення невідомої особи про нібито прикріплений до корпусу судна вибуховий пристрій, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на грецьку владу.

Перевірка судна в порту

Crown Iris ходить під прапором Панами. На борту лайнера, який мав відплисти до Хайфи, перебували 940 пасажирів і 597 членів екіпажу.

Судно оглядали працівники берегової охорони за участю собаки, натренованого на пошук вибухівки, а також приватного водолаза. До порту також направили спеціальний підрозділ берегової охорони.

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Вибухівки спершу не виявили

Під час початкової перевірки вибухового пристрою не знайшли. Для подальшого огляду лайнера очікували прибуття фахівців берегової охорони о 21:30 (19:30 GMT), після чого судно могло продовжити рейс.

Того ж дня щонайменше сім авіарейсам у Європі також надійшли погрози про замінування. Це спричинило перебої в роботі аеропортів, однак вибухових пристроїв там не виявили.

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