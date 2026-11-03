В Греции проверяют Crown Iris после сообщения о бомбе — Cyprus Mail

В порту греческого острова Сирос начали операцию по обеспечению безопасности на борту круизного лайнера Crown Iris, который должен был отправиться в израильскую Хайфу. Причиной стало сообщение неизвестного лица о якобы прикрепленном к корпусу судна взрывном устройстве, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на греческие власти.

Проверка судна в порту

Crown Iris ходит под флагом Панамы. На борту лайнера, который должен был отправиться в Хайфу, находились 940 пассажиров и 597 членов экипажа.

Судно осматривали сотрудники береговой охраны с участием собаки, обученной поиску взрывчатки, а также частного водолаза. В порт также направили специальное подразделение береговой охраны.

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Взрывчатку первоначально не обнаружили

Во время первоначальной проверки взрывное устройство не нашли. Для дальнейшего осмотра лайнера ожидалось прибытие специалистов береговой охраны в 21:30 (19:30 GMT), после чего судно могло продолжить рейс.

В тот же день угрозы минирования также поступили как минимум семи авиарейсам в Европе. Это вызвало перебои в работе аэропортов, однако взрывных устройств там не обнаружили.

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