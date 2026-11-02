Частный самолет Learjet 60, следовавший из Техаса на Багамы, разбился в городе Гринакрес в штате Флорида. Все девять человек на борту погибли, сообщил министр транспорта США Шон Даффи.

Самолет упал возле дороги в жилом районе округа Палм-Бич около 12:50 по местному времени. После столкновения с землей он загорелся, на месте образовалась воронка, а над районом поднялся густой черный дым. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что сразу после катастрофы не поступало сообщений о погибших или пострадавших на земле.

Сообщения об обледенении и турбулентности

По данным NDTV World, самолет вылетел из международного аэропорта Остин-Бергстром в Техасе и направлялся на Багамы. На высоте около 11 километров пилоты сообщили диспетчерам о турбулентности, осадках и обледенении и попросили разрешения подняться еще на 610 метров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Согласно записям радиообмена и данным отслеживания полета, вскоре после этого самолет вошел в крутое пикирование. Скорость снижения возросла с 10 тысяч до 30 тысяч футов в минуту. Пилот объявил аварийную ситуацию и передавал сигналы бедствия, после чего самолет резко повернул вправо и врезался в землю.

Расследование катастрофы

Федеральное авиационное управление США направляет специалистов для помощи в расследовании Национального совета по безопасности на транспорте. Причина падения самолета пока не установлена, также власти не сразу сообщили, кем были люди на борту.

Власти округа Палм-Бич эвакуировали около 600 человек из расположенного поблизости сообщества мобильных домов. Дорога возле места катастрофы была закрыта на неопределенный срок.

Читай нас в