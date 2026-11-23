В Мадриде, Испания, футбольный клуб «Реал Мадрид» сообщил о травме 20-летнего бразильского нападающего Эндрика. У игрока диагностировали повреждение приводящей мышцы левой ноги. Об этом сообщает Interia Sport.

Клуб не назвал срок восстановления

В заявлении мадридцев отмечается, что медицинская служба клуба провела обследование футболиста, после которого выявила мышечную травму. В «Реале» добавили, что будут следить за состоянием Эндрика. Сроки его восстановления в сообщении не уточняются.

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Информация о повреждении появилась за день до матча «Реала» против ПСВ Эйндховен в Лиге чемпионов. По данным издания, травма произошла в момент, когда бразилец мог рассчитывать на большее игровое время из-за возможной ротации состава.

Немного игрового времени в сезоне

В нынешнем сезоне Эндрик провел за мадридский клуб восемь матчей и в общей сложности отыграл 160 минут. Interia Sport также пишет, что футболист якобы рассматривал вариант аренды в зимнее трансферное окно, чтобы получать больше практики. По мнению издания, травма может осложнить поиск клуба для такого перехода.

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