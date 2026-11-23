W Madrycie w Hiszpanii klub piłkarski Real Madryt poinformował o kontuzji 20-letniego brazylijskiego napastnika Endricka. U zawodnika zdiagnozowano uraz mięśnia przywodziciela lewej nogi. Informuje o tym Interia Sport.

Klub nie podał terminu powrotu do zdrowia

W oświadczeniu madrytczyków zaznaczono, że służby medyczne klubu przeprowadziły badanie piłkarza, po którym wykryły uraz mięśniowy. Real Madryt dodał, że będzie monitorować stan Endricka. W komunikacie nie sprecyzowano terminu jego powrotu do zdrowia.

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Informacja o urazie pojawiła się dzień przed meczem Realu Madryt z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów. Według serwisu kontuzja wydarzyła się w momencie, gdy Brazylijczyk mógł liczyć na więcej czasu gry z powodu możliwej rotacji w składzie.

Niewiele czasu gry w sezonie

W obecnym sezonie Endrick rozegrał dla madryckiego klubu osiem meczów i spędził na boisku łącznie 160 minut. Interia Sport pisze również, że piłkarz rzekomo rozważał wypożyczenie w zimowym oknie transferowym, aby otrzymywać więcej praktyki. Zdaniem serwisu kontuzja może utrudnić znalezienie klubu na taki transfer.

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