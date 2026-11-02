Prywatny Learjet 60 lecący z Teksasu na Bahamy rozbił się w mieście Greenacres na Florydzie. Wszystkie dziewięć osób na pokładzie zginęło, poinformował sekretarz transportu USA Sean Duffy.

Samolot spadł w pobliżu drogi na obszarze mieszkalnym hrabstwa Palm Beach około godziny 12:50 czasu lokalnego. Po uderzeniu w ziemię stanął w ogniu, na miejscu powstał krater, a nad okolicą uniósł się gęsty czarny dym. Gubernator Florydy Ron DeSantis oświadczył, że bezpośrednio po katastrofie nie było informacji o zabitych ani rannych na ziemi.

Informacje o oblodzeniu i turbulencjach

Według NDTV World, samolot wystartował z międzynarodowego lotniska Austin-Bergstrom w Teksasie i leciał na Bahamy. Na wysokości około 11 kilometrów piloci zgłosili kontrolerom ruchu lotniczego turbulencje, opady i oblodzenie oraz poprosili o zgodę na wzniesienie się o kolejne 610 metrów.

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Zgodnie z zapisami łączności radiowej i danymi śledzenia lotu, niedługo potem samolot wszedł w strome nurkowanie. Prędkość opadania wzrosła z 10 tysięcy do 30 tysięcy stóp na minutę. Pilot ogłosił sytuację awaryjną i nadawał sygnały alarmowe, po czym samolot gwałtownie skręcił w prawo i uderzył w ziemię.

Śledztwo w sprawie katastrofy

Federalna Administracja Lotnictwa USA wysyła specjalistów, aby pomóc w dochodzeniu prowadzonym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Transportu. Przyczyny katastrofy dotąd nie ustalono, a władze nie od razu poinformowały, kim były osoby znajdujące się na pokładzie.

Władze hrabstwa Palm Beach ewakuowały około 600 osób z pobliskiej społeczności domów mobilnych. Droga w pobliżu miejsca katastrofy została zamknięta na czas nieokreślony.

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