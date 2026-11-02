一架从得克萨斯州飞往巴哈马的私人Learjet 60飞机在佛罗里达州格林埃克斯市坠毁。美国交通部长肖恩·达菲表示，机上9人全部遇难。

当地时间约12时50分，这架飞机坠落在棕榈滩县一个住宅区附近的道路旁。飞机撞击地面后起火，现场形成一个坑洞，浓重的黑烟升至该地区上空。佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯表示，事故发生后立即没有收到地面人员死亡或受伤的报告。

出现结冰和湍流报告

据NDTV World报道，这架飞机从得克萨斯州奥斯汀-伯格斯特罗姆国际机场起飞，目的地为巴哈马。在约11公里的高度，飞行员向空中交通管制员报告了湍流、降水和结冰情况，并请求获准再爬升610米。

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根据无线电通信记录和航班追踪数据，此后不久，飞机进入陡峭俯冲。下降速度从每分钟1万英尺增加至每分钟3万英尺。飞行员宣布紧急情况并发出遇险信号，随后飞机急剧向右转弯并撞向地面。

坠机事故调查

美国联邦航空管理局正派遣专家协助美国国家运输安全委员会开展调查。飞机坠毁原因尚未确定，相关部门也没有立即公布机上人员的身份。

棕榈滩县当局从附近一个移动房屋社区疏散了约600人。事故现场附近道路被关闭，关闭期限未定。

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