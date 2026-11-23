W niemieckim regionie Allgäu 19 osób uległo zatruciu tlenkiem węgla z powodu prawdopodobnej awarii systemu ogrzewania w kościele.

Wszyscy poszkodowani zostali hospitalizowani, a czworo z nich znajduje się w stanie krytycznym.

Do zdarzenia doszło w gminie Bad Gronenbach, gdzie podczas nabożeństwa w kaplicy zamku Ringhausenhaus kilku wiernych straciło przytomność. Nabożeństwo przerwano i wezwano służby ratownicze.

Na miejscu zdarzenia pracowali ratownicy, strażacy i policja. Przyczyny wycieku tlenku węgla są obecnie badane.

Źródło: Spiegel.

W październiku na Ukrainie odnotowano 12 przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Wśród poszkodowanych znalazły się czworo dzieci.

W dzielnicy Darnytska w Kijowie doszło do wybuchu butli gazowej w mieszkaniu: poszkodowana została kobieta.

W Wyshhorodzie na 15. piętrze wieżowca wybuchła butla gazowa.

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