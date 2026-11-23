19 osób zatruło się tlenkiem węgla podczas nabożeństwa w kościele w Niemczech
W niemieckim regionie Allgäu 19 osób uległo zatruciu tlenkiem węgla z powodu prawdopodobnej awarii systemu ogrzewania w kościele.
Wszyscy poszkodowani zostali hospitalizowani, a czworo z nich znajduje się w stanie krytycznym.
Do zdarzenia doszło w gminie Bad Gronenbach, gdzie podczas nabożeństwa w kaplicy zamku Ringhausenhaus kilku wiernych straciło przytomność. Nabożeństwo przerwano i wezwano służby ratownicze.
Na miejscu zdarzenia pracowali ratownicy, strażacy i policja. Przyczyny wycieku tlenku węgla są obecnie badane.
Źródło: Spiegel.
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