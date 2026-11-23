19 человек отравились угарным газом во время богослужения в церкви в Германии
В немецком регионе Альгау 19 человек отравились угарным газом из-за вероятной неисправности системы отопления в церкви.
Все пострадавшие были госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в муниципалитете Бад-Гроненбах, где во время богослужения в замке-часовне Рингайзенхаус несколько посетителей потеряли сознание. Службу прервали и вызвали экстренные службы.
На месте работали спасатели, пожарные и полиция. Причины утечки угарного газа в настоящее время устанавливаются.
Источник: Spiegel.
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