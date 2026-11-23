В немецком регионе Альгау 19 человек отравились угарным газом из-за вероятной неисправности системы отопления в церкви.

Все пострадавшие были госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в муниципалитете Бад-Гроненбах, где во время богослужения в замке-часовне Рингайзенхаус несколько посетителей потеряли сознание. Службу прервали и вызвали экстренные службы.

На месте работали спасатели, пожарные и полиция. Причины утечки угарного газа в настоящее время устанавливаются.

Источник: Spiegel.

В течение октября в Украине зарегистрировали 12 случаев отравления угарным газом. Среди пострадавших — четверо детей.

В Дарницком районе Киева взорвался газовый баллон в квартире: пострадала женщина.

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