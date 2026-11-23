Финские депутаты поддерживают идею строительства танковых заграждений и других укреплений вдоль границы с Россией ещё в мирное время.

Председатель парламентского комитета по вопросам обороны Хейкки Аутто заявил, что Финляндия изучает опыт боевых действий в Украине и учитывает его в своих оборонных планах.

По его словам, территории, захваченные врагом в начале войны, впоследствии чрезвычайно сложно отвоевать, поэтому границу необходимо укреплять заранее.

Депутат от оппозиционной Социал-демократической партии Мика Кари также поддержал рассмотрение этой идеи. В то же время он подчеркнул, что перед началом масштабного строительства необходимо оценить эффективность, стоимость укреплений и их пригодность для финской местности.

В Финляндии также считают, что такие меры следует рассматривать в рамках совместного оборонного планирования НАТО, а не только как внутреннюю инициативу страны.

Источник: Bloomberg.

Финляндия не намерена выходить из НАТО и продолжит оставаться членом Альянса. Об этом заявил президент страны Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat.

В Финляндии подозревают, что утром в среду беспилотник нарушил воздушное пространство страны в восточной части Финского залива.

Финляндия изучает возможность применения противотанковых оборонительных сооружений, подобных тем, которые Украина использует в войне, для укрепления своей 1 340-километровой границы с Россией, государством-агрессором. Страна при этом усиливает оборону восточного фланга НАТО на фоне перевооружения российских сил.

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