Fińscy posłowie popierają pomysł budowy zapór przeciwczołgowych i innych umocnień wzdłuż granicy z Rosją już w czasie pokoju.

Przewodniczący parlamentarnej komisji ds. obrony Heikki Autto oświadczył, że Finlandia analizuje doświadczenia z działań wojennych na Ukrainie i uwzględnia je w swoich planach obronnych.

Według niego terytoria zajęte przez wroga na początku wojny są później niezwykle trudne do odzyskania, dlatego granicę należy wzmocnić z wyprzedzeniem.

Poseł opozycyjnej Partii Socjaldemokratycznej, Mika Kari, również poparł rozważenie tej koncepcji. Jednocześnie podkreślił, że przed rozpoczęciem zakrojonych na szeroką skalę prac budowlanych należy ocenić skuteczność, koszt umocnień oraz ich dostosowanie do fińskiego terenu.

W Finlandii uważa się również, że takie działania należy rozpatrywać w ramach wspólnego planowania obronnego NATO, a nie tylko jako wewnętrzną inicjatywę kraju.

Źródło: Bloomberg.

Finlandia nie zamierza opuszczać NATO i pozostanie członkiem Sojuszu. Stwierdził to prezydent kraju Aleksander Stubb w wywiadzie dla gazety Ilta-Sanomat.

W Finlandii podejrzewa się, że w środę rano dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju we wschodniej części Zatoki Fińskiej.

Finlandia rozważa możliwość zastosowania przeciwczołgowych umocnień obronnych, podobnych do tych, których Ukraina używa podczas wojny, w celu wzmocnienia swojej 1 340-kilometrowej granicy z Rosją, państwem-agresorem. Jednocześnie kraj ten wzmacnia obronę wschodniego skrzydła NATO w obliczu modernizacji rosyjskich sił zbrojnych.

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