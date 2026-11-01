Конгресвумен Стівенс підтримала республіканця Роджерса в Мічигані — The Hill

У США конгресвумен-демократка від Мічигану Гейлі Стівенс підтримала кандидата від Республіканської партії Майка Роджерса на виборах до Сенату. Раніше Стівенс програла демократичні праймеріз Абдулу Ель-Сайєду, повідомляє The Hill.

Спільна поява в Детройті

Підтримка Роджерса відбулася після того, як Стівенс у неділю відвідала церковну службу в Детройті разом із республіканським кандидатом. Співробітниця передвиборчої кампанії Роджерса Еббі Ронсон опублікувала у соцмережі X фотографію, на якій Стівенс стоїть поруч із ним. У дописі зазначалося, що конгресвумен приєдналася до Роджерса в церкві в Детройті.

Після поразки на праймеріз у серпні Стівенс спершу підтримала Ель-Сайєда. Її поява разом із Роджерсом сталася на тлі напруженості у відносинах між двома демократами напередодні проміжних виборів.

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Суперечка між демократами

У п’ятницю Ель-Сайєд розкритикував Стівенс після того, як вона очікувала від нього вибачень через його висловлювання щодо Ізраїлю. Стівенс повідомляла, що мала вперше після праймеріз з’явитися разом з Ель-Сайєдом на заході, однак, за даними джерел видання, він виключив її зі заходу.

Ель-Сайєд заявив, що Стівенс намагається повернутися до праймеріз, які завершилися три місяці тому, тоді як демократи мають зосередитися на перемозі над Роджерсом, притягненні Дональда Трампа до відповідальності та обмеженні впливу грошей у політиці. Стівенс критикувала Ель-Сайєда через його реакцію на рекламу, яку дехто розцінив як антисемітську через зв’язок між Ізраїлем і високими цінами на продукти у США. Ель-Сайєд виступав за припинення американської фінансової допомоги Ізраїлю та спрямування цих коштів на внутрішні потреби.

Під час праймеріз Стівенс отримала мільйони доларів від лобістських груп, що підтримують Ізраїль. Її наречений, який є євреєм, нещодавно заявив, що голосуватиме за Роджерса.

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