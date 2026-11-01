在美国，来自密歇根州的民主党女众议员海莉·史蒂文斯支持共和党候选人迈克·罗杰斯竞选参议员。史蒂文斯此前在民主党初选中败给阿卜杜勒·埃尔-赛义德，据《国会山报》报道。

在底特律共同露面

史蒂文斯支持罗杰斯之前，她于周日与这位共和党候选人一同参加了底特律的教堂礼拜。罗杰斯竞选团队工作人员艾比·朗森在社交平台X上发布了一张照片，照片中史蒂文斯站在他身旁。该帖文称，这位女众议员在底特律的一座教堂与罗杰斯会合。

史蒂文斯在8月初选失利后，起初支持埃尔-赛义德。她与罗杰斯共同露面之际，两名民主党人之间的关系正处于紧张状态，临近中期选举。

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民主党人之间的争执

周五，埃尔-赛义德批评了史蒂文斯，此前她期待他就其有关以色列的言论道歉。史蒂文斯曾表示，她原计划在一场活动中自初选以来首次与埃尔-赛义德共同露面，但据该媒体消息人士称，他将她排除在活动之外。

埃尔-赛义德表示，史蒂文斯正试图回到三个月前结束的初选，而民主党人应专注于击败罗杰斯、追究唐纳德·特朗普的责任，以及限制金钱对政治的影响。史蒂文斯批评埃尔-赛义德对一则广告的反应，一些人认为该广告因将以色列与美国高食品价格联系起来而带有反犹主义色彩。埃尔-赛义德主张停止美国对以色列的财政援助，并将这笔资金用于国内需求。

在初选期间，史蒂文斯从支持以色列的游说团体获得数百万美元。她的未婚夫是犹太人，近日表示将投票给罗杰斯。

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