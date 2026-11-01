W USA demokratyczna kongresmenka z Michigan Haley Stevens poparła kandydata Partii Republikańskiej Mike’a Rogersa w wyborach do Senatu. Stevens wcześniej przegrała prawybory Demokratów z Abdulem El-Sayedem, informuje The Hill.

Wspólne wystąpienie w Detroit

Poparcie dla Rogersa nastąpiło po tym, jak Stevens w niedzielę uczestniczyła w nabożeństwie w Detroit wraz z republikańskim kandydatem. Pracownica kampanii Rogersa Abby Ronson opublikowała w serwisie X zdjęcie, na którym Stevens stoi obok niego. W poście zaznaczono, że kongresmenka dołączyła do Rogersa w kościele w Detroit.

Po porażce w prawyborach w sierpniu Stevens początkowo poparła El-Sayeda. Jej pojawienie się u boku Rogersa nastąpiło w czasie napięć w relacjach między dwojgiem Demokratów przed wyborami śródokresowymi.

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Spór między Demokratami

W piątek El-Sayed skrytykował Stevens po tym, jak oczekiwała od niego przeprosin za jego wypowiedzi dotyczące Izraela. Stevens informowała, że po raz pierwszy od prawyborów miała pojawić się wspólnie z El-Sayedem na wydarzeniu, jednak według źródeł publikacji wykluczył ją z tego wydarzenia.

El-Sayed stwierdził, że Stevens próbuje wrócić do prawyborów, które zakończyły się trzy miesiące temu, podczas gdy Demokraci powinni skupić się na pokonaniu Rogersa, pociągnięciu Donalda Trumpa do odpowiedzialności oraz ograniczeniu wpływu pieniędzy na politykę. Stevens krytykowała El-Sayeda za jego reakcję na reklamę, którą niektórzy uznali za antysemicką ze względu na powiązanie Izraela z wysokimi cenami żywności w USA. El-Sayed opowiadał się za zakończeniem amerykańskiej pomocy finansowej dla Izraela i przeznaczeniem tych środków na potrzeby krajowe.

Podczas prawyborów Stevens otrzymała miliony dolarów od grup lobbingowych popierających Izrael. Jej narzeczony, który jest Żydem, niedawno oświadczył, że zagłosuje na Rogersa.

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