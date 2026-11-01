W dzielnicy mieszkalnej hrabstwa Palm Beach na Florydzie rozbił się samolot Learjet 60, na którego pokładzie znajdowało się dziewięć osób. Federalna Administracja Lotnictwa USA poinformowała o dochodzeniu w sprawie katastrofy, pisze Jerusalem Post.

Dochodzenie w sprawie katastrofy

Okoliczności katastrofy będą badać Federalna Administracja Lotnictwa USA oraz Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu USA. Według publikacji do wypadku doszło w niedzielę, 1 listopada, w hrabstwie Palm Beach.

Samolot spadł w dzielnicy mieszkalnej. W materiale Jerusalem Post zaznaczono, że był to Learjet 60, a na pokładzie znajdowało się dziewięć osób. W komunikacie nie podano informacji o przyczynach katastrofy ani o stanie osób znajdujących się na pokładzie.

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Trasa i dane lotu

Według danych CNN, przytoczonych przez Jerusalem Post, lot miał odbyć się z międzynarodowego lotniska Austin-Bergstrom w Teksasie na Bahamy. Dane śledzenia, według CNN, wskazywały, że przed ustaniem odbioru sygnału samolot obniżył wysokość o 27 tys. stóp w mniej niż minutę.

Jerusalem Post określił doniesienie jako rozwijające się. Dochodzenie ma ustalić okoliczności upadku samolotu.

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