У Флориді розбився Learjet 60 із дев’ятьма людьми на борту — Jerusalem Post

У житловому районі округу Палм-Біч у штаті Флорида розбився літак Learjet 60, на борту якого перебували дев’ятеро людей. Федеральне авіаційне управління США повідомило про розслідування аварії, пише Jerusalem Post.

Розслідування аварії

Обставини катастрофи розслідуватимуть Федеральне авіаційне управління США та Національна рада з безпеки на транспорті США. За даними видання, аварія сталася в неділю, 1 листопада, в окрузі Палм-Біч.

Літак упав у житловому районі. У матеріалі Jerusalem Post зазначено, що це був Learjet 60, а на борту перебували дев’ятеро людей. Інформації про причини аварії або про стан людей на борту у повідомленні не наведено.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Маршрут та дані польоту

За даними CNN, які наводить Jerusalem Post, рейс мав прямувати з міжнародного аеропорту Остін—Бергстром у штаті Техас до Багамських островів. Дані відстеження, за інформацією CNN, свідчили, що перед припиненням надходження сигналу літак знизився на 27 тисяч футів менш ніж за хвилину.

Jerusalem Post назвав повідомлення таким, що розвивається. Розслідування має встановити обставини падіння літака.

Читай нас у