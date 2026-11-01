В жилом районе округа Палм-Бич в штате Флорида разбился самолет Learjet 60, на борту которого находились девять человек. Федеральное авиационное управление США сообщило о расследовании аварии, пишет Jerusalem Post.

Расследование аварии

Обстоятельства катастрофы будут расследовать Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте США. По данным издания, авария произошла в воскресенье, 1 ноября, в округе Палм-Бич.

Самолет упал в жилом районе. В материале Jerusalem Post отмечается, что это был Learjet 60, а на борту находились девять человек. Информация о причинах аварии или о состоянии людей на борту в сообщении не приводится.

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Маршрут и данные полета

По данным CNN, которые приводит Jerusalem Post, рейс должен был следовать из международного аэропорта Остин—Бергстром в штате Техас на Багамские острова. Данные отслеживания, по информации CNN, свидетельствовали, что перед прекращением поступления сигнала самолет снизился на 27 тысяч футов менее чем за минуту.

Jerusalem Post назвал сообщение развивающимся. Расследование должно установить обстоятельства падения самолета.

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