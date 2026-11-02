Британия и Германия готовят разделение работ по созданию двух типов дальнобойных ракет в рамках проекта Deep Precision Strike. В понедельник министр обороны Великобритании Вес Стритинг прибудет в Берлин для переговоров со своим немецким коллегой Борисом Писториусом об углублении военного сотрудничества, сообщает Politico Europe.

Издание ознакомилось с внутренними материалами Министерства обороны Германии, подготовленными перед переговорами с оборонными компаниями. Согласно им, страны рассматривают создание вооружения, способного поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров, чтобы европейские силы могли наносить удары вглубь территории противника без зависимости от американских ракет.

Разделение работ над ракетами

Великобритания должна возглавить разработку High-End Cruise Missile — крылатой ракеты, предназначенной для полета на малой высоте и уклонения от обнаружения радарами. Ее первую версию планируют подготовить к использованию военными в 2032 году.

Германия будет отвечать за другую систему — гиперзвуковой планирующий блок, который ракета-носитель должна поднимать на высоту, а затем направлять к цели. Берлин рассчитывает довести эту систему до готовности к военному использованию к 2035 году.

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Лондон уже выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года для более широкой ракетной программы. В бюджетных документах Германии, с которыми ознакомилось издание, указано более 9 млрд евро будущих расходов, однако без определенного периода финансирования.

Конкуренция компаний и выбор истребителя

Для немецкого гиперзвукового проекта министерство планирует до 2029 года привлечь две компании к разработке конкурирующих экспериментальных образцов: европейского производителя ракет MBDA и немецко-британский стартап Hypersonica. Их разработки должны испытать перед принятием дальнейших решений.

Отдельно Берлин рассматривает возможность присоединения к британской программе истребителя нового поколения GCAP, которую Великобритания уже развивает вместе с Италией и Японией. Во внутреннем документе немецкого оборонного ведомства сотрудничество со Швецией и Испанией назвали пока лучшим вариантом из-за большего соответствия потребностям Германии. Чиновники также опасаются, что в GCAP Берлин будет иметь слишком мало влияния, поскольку Лондон, Рим и Токио уже распределили значительную часть работ между своими компаниями.

Politico Europe отмечает, что война Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины выявила пробелы в обороне Европы и усилила давление на европейские правительства в вопросе развития собственного вооружения.

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