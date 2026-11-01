Rada Estońskiej Partii Socjaldemokratycznej (SDE) oficjalnie poparła kandydaturę Jonatana Vseviova na stanowisko premiera w wyborach do Riigikogu, które odbędą się 7 marca 2027 roku. Poinformował o tym ERR News.

Kandydat socjaldemokratów

Vseviov zrezygnował ze stanowiska sekretarza generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby kandydować w wyborach przyszłej wiosny. Będzie przewodził liście SDE w czwartym okręgu wyborczym, obejmującym hrabstwa Harju i Rapla.

Rada partii zatwierdziła kandydaturę Vseviova w niedzielę na wniosek lidera SDE Lauriego Läänemetsa. Według przewodniczącego partii socjaldemokraci pójdą do wyborów jako zjednoczony zespół i stawiają sobie za cel zwycięstwo.

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Wypowiedzi o roli Estonii w Europie

Läänemets oświadczył, że poparcie dla SDE od poprzednich wyborów do Riigikogu w 2023 roku wzrosło trzykrotnie. Powiązał to z pracą długoletnich członków partii i nowych uczestników oraz podkreślił potrzebę dalszego zwiększania poparcia.

Podczas wystąpienia przed radą Vseviov wezwał Estonię do prowadzenia bardziej ambitnej polityki zagranicznej i aktywniejszego wpływania na kształtowanie przyszłości Europy. Oświadczył, że kraj musi mieć silny i wpływowy głos w decyzjach dotyczących kontynentu, a także samodzielnie dbać o to, by w przyszłej Europie znalazło się miejsce dla jego wolności.

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