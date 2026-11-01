Co najmniej dziewięciu ministrów Trumpa objętych skargami — TIME

W USA co najmniej dziewięciu z 15 członków gabinetu prezydenta Donalda Trumpa zostało objętych formalnymi skargami dotyczącymi możliwego naruszenia ustawy Hatcha, informuje TIME. Skargi dotyczą działań urzędników administracji, w tym ich udziału w wydarzeniach popierających kandydatów Partii Republikańskiej przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu.

W październiku sekretarz handlu Howard Lutnick, sekretarz spraw wewnętrznych Doug Burgum i przewodniczący Federalnej Komisji Łączności Brendan Carr wystąpili wraz z Trumpem na wiecu w Wasilli na Alasce, popierając republikańskiego senatora Dana Sullivana. Sekretarz obrony Pete Hegseth 20 października pojawił się w Wisconsin wraz z republikańskim kongresmenem Derrickiem Van Ordenem i zwrócił się do pracowników produkcji podczas zorganizowanej przez Pentagon trasy poświęconej produkcji obronnej.

Wiceprezydent J.D. Vance i Burgum również wystąpili na wiecu w Topece w stanie Kansas. Sekretarz stanu Marco Rubio na krótko pojawił się na scenie wraz z Trumpem podczas wydarzenia w Corpus Christi w Teksasie. W sierpniu sekretarz transportu Sean Duffy poparł kandydaturę republikanina Mike’a Rogersa w wyborach do Senatu w Michigan.

Ograniczenia ustawy Hatcha

Uchwalona w 1939 roku ustawa Hatcha ogranicza działalność polityczną pracowników amerykańskiej władzy wykonawczej. Między innymi zabrania wykorzystywania uprawnień służbowych lub wpływów do ingerowania w wybory. Skargi dotyczące wystąpień urzędników na wiecach odnoszą się również do przepisu, który nie pozwala na używanie ani wskazywanie oficjalnego stanowiska podczas działalności politycznej. Przestrzeganie ustawy nadzoruje amerykańskie Biuro Specjalnego Doradcy (OSC).

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Democracy Defenders Fund i Reporterzy bez Granic złożyły w październiku skargę w związku z wiecem na Alasce i zwróciły się do OSC o zbadanie działań Trumpa, Lutnicka, Burguma i Carra. We wrześniu organizacje złożyły odrębną skargę dotyczącą wystąpienia Duffy’ego w Michigan i jego poparcia dla Rogersa.

Stanowisko administracji i sankcje

Administracja Trumpa odrzuca zarzuty, twierdząc, że jej przedstawiciele uczestniczyli w wydarzeniach politycznych jako osoby prywatne, na co zezwala ustawa Hatcha, a ich działania zostały zatwierdzone przez prawników i specjalistów ds. etyki. Rzeczniczka Białego Domu Lauren Bis powiedziała TIME, że wysokiej rangi urzędnicy administracji mogą omawiać bieżące wydarzenia, politykę oraz kandydatów związanych z tą polityką, aby realizować program administracji.

Campaign Legal Center również złożyło skargę dotyczącą domniemanego wykorzystania pieniędzy podatników na reklamę polityczną, która według organizacji miała wpłynąć na wyniki wyborów. Po dochodzeniu OSC środki dyscyplinarne wobec większości pracowników federalnych określa Merit Systems Protection Board, natomiast ustalenia dotyczące ministrów i wysokich urzędników przekazywane są prezydentowi. Możliwe sankcje cywilne obejmują grzywnę, zawieszenie w pracy lub naganę.

Czytaj nas na