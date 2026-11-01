Как минимум девять министров Трампа стали фигурантами жалоб — TIME

В США как минимум девять из 15 членов кабинета президента Дональда Трампа стали фигурантами официальных жалоб о возможном нарушении закона Хэтча, сообщает TIME. Жалобы касаются действий должностных лиц администрации, в частности их участия в мероприятиях в поддержку кандидатов-республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс.

В октябре министр торговли Говард Латник, министр внутренних дел Дуг Бергам и председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр выступили вместе с Трампом на митинге в Василле, штат Аляска, в поддержку сенатора-республиканца Дэна Салливана. Министр обороны Пит Хегсет 20 октября появился в Висконсине вместе с конгрессменом-республиканцем Дерриком Ван Орденом и обратился к работникам производства во время организованного Пентагоном тура, посвященного оборонному производству.

Вице-президент Джей Ди Вэнс и Бергам также выступили на митинге в Топике, штат Канзас. Госсекретарь Марко Рубио ненадолго вышел на сцену вместе с Трампом во время мероприятия в Корпус-Кристи, штат Техас. В августе министр транспорта Шон Даффи поддержал кандидатуру республиканца Майка Роджерса на выборах в Сенат в Мичигане.

Ограничения закона Хэтча

Принятый в 1939 году закон Хэтча ограничивает политическую активность сотрудников исполнительной власти США. В частности, он запрещает использовать служебные полномочия или влияние для вмешательства в выборы. Жалобы относительно выступлений должностных лиц на митингах также касаются нормы, которая не позволяет использовать или указывать официальную должность во время политической деятельности. За соблюдением закона следит Управление специального советника США (OSC).

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Democracy Defenders Fund и «Репортеры без границ» в октябре подали жалобу из-за митинга на Аляске и попросили OSC расследовать действия Трампа, Латника, Бергама и Карра. В сентябре эти организации подали отдельную жалобу относительно появления Даффи в Мичигане и его поддержки Роджерса.

Позиция администрации и санкции

Администрация Трампа отвергает обвинения, заявляя, что ее представители участвовали в политических мероприятиях в частном качестве, что допускает закон Хэтча, а их действия были согласованы юристами и специалистами по этике. Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис сказала TIME, что высокопоставленные чиновники администрации могут обсуждать текущие события, политику и кандидатов, связанных с этой политикой, для продвижения повестки администрации.

Campaign Legal Center также подал жалобу относительно предполагаемого использования средств налогоплательщиков для политической рекламы, которая, по утверждению организации, должна была повлиять на результаты выборов. После расследования OSC дисциплинарные меры для большинства федеральных служащих определяет Merit Systems Protection Board, а выводы относительно министров и старших должностных лиц передаются президенту. Среди возможных гражданских взысканий — штраф, отстранение от работы или выговор.

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