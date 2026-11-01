Сенатор Крис Мерфи перенес инсульт в США — The Hill

Сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи перенес инсульт и был госпитализирован после того, как почувствовал онемение руки во время хоккейного матча своего сына. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление его офиса.

Состояние сенатора

По словам руководительницы аппарата сенатора Эллисон Хервитт, Мерфи доставили в местную больницу, где врачи установили, что он перенес инсульт. Позднее политика перевели в Университет Джонса Хопкинса для дальнейшего наблюдения.

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В офисе Мерфи заявили, что он хорошо реагирует на лечение. Врачи положительно оценивают его прогресс, сенатор находится в сознании, а его команда выразила оптимизм относительно полного выздоровления.

Политическая карьера

Крису Мерфи 53 года. Он представлял 5-й избирательный округ Коннектикута в Палате представителей США в 2005–2013 годах, а с 2013 года является сенатором США от этого штата.

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