Президент США Дональд Трамп в воскресенье вернулся к предвыборной кампании, запланировав митинги в Айове и Канзасе — штатах с преимуществом республиканцев, где партия пытается сохранить места в Сенате. Голосование за 35 мест в Сенате и все 435 мест в Палате представителей состоится во вторник. Республиканцы сейчас имеют незначительное большинство в обеих палатах Конгресса, сообщает Channel NewsAsia.

Трамп победил в Айове на президентских выборах 2024 года с двузначным преимуществом. В то же время опросы показывают, что демократы сравнялись с республиканцами или опережают их в ряде гонок в штате. Согласно опросу Reuters/Ipsos, одобрение деятельности Трампа среди жителей сельской местности США в октябре снизилось до 45% — нового минимума.

В Канзасе, где демократа в последний раз избирали в Сенат в 1932 году, нынешняя гонка также оказалась неожиданно напряженной. Демократы и часть республиканцев называют выборы оценкой политики Трампа. Глава Республиканского сенатского комитета по выборам, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, заявил, что повестка президента является частью выбора избирателей, и спрогнозировал сохранение республиканского большинства в Сенате.

Досрочное голосование

По данным Election Lab Университета Флориды, более 52 млн американцев уже проголосовали лично или по почте. Это рекордный показатель для промежуточных выборов: перед днем голосования в 2022 году свои бюллетени подали почти 46 млн избирателей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Если демократы получат контроль над Палатой представителей или Сенатом, они смогут блокировать законодательные инициативы Трампа в течение последних двух лет его каденции и начинать расследования деятельности администрации. Белый дом готовится реализовать часть президентской повестки без помощи Конгресса.

Разногласия в Мичигане и спор на Аляске

В Мичигане представительница Палаты представителей Хейли Стивенс, проигравшая демократу Абдулу Эль-Сайеду партийные праймериз в Сенат, публично поддержала его соперника-республиканца Майка Роджерса. Это произошло после того, как Стивенс призвала Эль-Сайеда осудить рекламу внешней группы, которая, по ее словам, возлагает ответственность за высокие цены на продукты на Израиль.

На Аляске действующий сенатор-республиканец Дэн Салливан заявил, что признает результаты выборов, хотя администрация Трампа добивается уголовного расследования в связи с присутствием в бюллетене другого кандидата — Дэниела Дж. Салливана-младшего. Министерство юстиции США обратилось в федеральный суд с требованием не сертифицировать результаты голосования на Аляске в случае незначительного поражения действующего сенатора. Кампания демократки Мэри Пелтолы и сам Дэниел Дж. Салливан-младший отрицали координацию между собой.

Читай нас в