Senator Chris Murphy przeszedł udar w USA — The Hill

Amerykański senator z Connecticut Chris Murphy przeszedł udar i trafił do szpitala po tym, jak podczas meczu hokejowego swojego syna poczuł drętwienie ręki. Informuje o tym The Hill, powołując się na oświadczenie jego biura.

Stan senatora

Według szefowej personelu senatora Allison Herwitt, Murphy został przewieziony do lokalnego szpitala, gdzie lekarze ustalili, że przeszedł udar. Później polityka przeniesiono na Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w celu dalszej obserwacji.

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Biuro Murphy'ego oświadczyło, że dobrze reaguje on na leczenie. Lekarze pozytywnie oceniają jego postępy, senator jest przytomny i świadomy, a jego zespół wyraził optymizm co do pełnego powrotu do zdrowia.

Kariera polityczna

Chris Murphy ma 53 lata. W latach 2005–2013 reprezentował 5. okręg wyborczy Connecticut w Izbie Reprezentantów USA, a od 2013 roku jest senatorem USA z tego stanu.

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