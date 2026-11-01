据《独立报》报道，41岁的剑桥大学研究人员玛尔塔·沙赫巴齐在西班牙托莱多省乌尔达镇附近两列高速列车相撞事故中遇难。她当时正前往该国西南部领取西班牙发育生物学学会奖项。

胚胎学研究人员

沙赫巴齐是细胞生物学和胚胎学专家，领导着位于剑桥生物医学园区MRC分子生物学实验室的独立实验室。她还担任剑桥大学干细胞研究所副教授。

这位科学家在西班牙国家癌症研究中心获得博士学位，随后作为博士后研究人员前往剑桥。2020年，她开始领导MRC分子生物学实验室的一个研究小组。她的科研工作聚焦人类早期发育，并在哺乳动物胚胎发生领域获得国际认可。

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事故情况

事故发生在周三，当时一列Renfe AVE高速列车在托莱多省从后方撞上另一列列车。据卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区政府称，停驶的Iryo列车上有146名乘客和一名婴儿，另有397人乘坐Renfe列车。

至少69人死亡，100多人受伤，数十人因伤势严重住院。撞击导致多节车厢脱轨，其中一部分从路堤滚落。西班牙宣布全国哀悼三天，马德里与安达卢西亚之间的高速铁路服务在调查期间暂停。交通部门正在查明，为何Renfe列车在碰撞前获准在这条轨道上行驶。

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