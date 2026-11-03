美国中期选举首批投票站将于18:00关闭——The Hill

在美国国会中期选举当天，首批投票站将于东部时间18:00关闭。初步结果将在整个夜间陆续公布，但一些州的最终计票可能需要数天或数周。据The Hill报道，民主党需要赢得目前由共和党人持有的四个席位，才能控制参议院；而要控制众议院，则需从共和党人手中实现三个席位的净增。

来自美国东部的首批结果

肯塔基州和印第安纳州的投票站将率先部分关闭；这两个州其余投票站将于19:00结束工作。届时，佐治亚州、南卡罗来纳州、佛蒙特州和弗吉尼亚州的投票站，以及佛罗里达州和新罕布什尔州的大多数投票站也将关闭。西弗吉尼亚州、俄亥俄州和北卡罗来纳州的投票将于19:30结束。

Decision Desk HQ首席分析师杰弗里·斯凯利指出，投票站关闭后最初几小时内来自美国东部的结果，将初步反映选举进展情况。他表示，佛罗里达州、佐治亚州、印第安纳州、肯塔基州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、南卡罗来纳州和弗吉尼亚州将受到特别关注。这些州共有近50场众议院选举，不被认为对任何一个政党是稳操胜券的。

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关键参议院选举

预计20:00后的一个小时内将迎来最大规模的结果公布，届时多个州的数据将开始陆续传来。尤其受到关注的将是密歇根州共和党人迈克·罗杰斯与民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德之间的参议院选举、缅因州共和党参议员苏珊·柯林斯与民主党人特洛伊·杰克逊之间的选举，以及得克萨斯州共和党人肯·帕克斯顿与民主党人詹姆斯·塔拉里科之间的选举。

21:00，艾奥瓦州、明尼苏达州和内布拉斯加州等地的投票站将全部关闭。蒙大拿州、内华达州和犹他州的投票将于22:00结束，加利福尼亚州和华盛顿州将于23:00关闭投票站。夏威夷州和阿拉斯加州将最后结束投票，时间为东部时间午夜；阿拉斯加州部分地区的投票站将开放至01:00。由于需要从偏远地区运送选票，阿拉斯加州的计票可能延迟。

该媒体称，在最近几个选举周期中，众议院控制权是在投票日数天后才确定的。斯凯利还认为，参议院争夺的结果可能会比国会下院选举结果更晚揭晓。

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