英国继续将寻求庇护者送往法国——《卫报》

在“一进一出”计划结束数周后，英国仍继续通过飞机将寻求庇护者送往法国。正如《卫报》报道，英国外交部仍在拘留数十名计划被强制遣返法国的人员。

该协议于2025年7月由法国总统埃马纽埃尔·马克龙和英国前首相基尔·斯塔默宣布。协议规定，将部分乘坐小船穿越英吉利海峡抵达英国的人员送回法国，同时允许同等数量来自法国北部的移民合法进入英国。

协议结束后的航班

该计划于10月1日结束。不过，本周英国官员为一批人员包租了一架飞往法国的飞机；根据现有信息，这些人在计划结束前就已乘坐小船抵达英国。另一趟航班定于11月17日。英国外交部消息人士表示，在协议正式结束后，仍在继续遣返其余受该计划涵盖的人员。

根据通过信息公开请求获得的数据，7月至9月期间，该计划下23趟遣返航班中有7趟被取消。这几乎占所有此类航班的三分之一，且是2026年前六个月飞往法国的取消航班数量的两倍多。

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重返英国

据该报消息，至少有7名被遣返法国的寻求庇护者在10月1日后再次抵达英国。《卫报》采访了一名叙利亚人和一名伊朗人，他们此前被送往法国，在再次抵达英国后，其庇护申请正在英国审理。

Medical Justice组织负责人埃玛·金恩表示，拘留中心内仍关押着准备被强制遣返的人员。她说，被拘留以及可能被遣返法国的前景，对弱势寻求庇护者造成重大伤害。

内政大臣沙巴娜·马哈茂德在下议院跨党派委员会会议上表示，将人员遣返法国的成本至少为7800万英镑。该报还指出，部分人员再次抵达英国后又被第二次送往法国，增加了相关费用。

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