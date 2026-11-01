Великобритания продолжает отправлять самолётами во Францию просителей убежища спустя несколько недель после завершения программы «один въезд — один выезд». Как сообщает The Guardian, Министерство внутренних дел Великобритании по-прежнему удерживает под стражей десятки людей, которых планируют принудительно вернуть во Францию.

Соглашение в июле 2025 года объявили президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Оно предусматривало возвращение во Францию части людей, прибывших в Британию на малых лодках через Ла-Манш, при этом такое же число мигрантов из северной Франции должны были легально допускать в Соединённое Королевство.

Рейсы после завершения соглашения

Схема завершилась 1 октября. Однако на этой неделе британские чиновники зафрахтовали самолёт во Францию для группы людей, которые, согласно имеющейся информации, прибыли в страну на малых лодках ещё до завершения программы. Ещё один рейс запланирован на 17 ноября. Источники в британском МВД заявили, что возвращение оставшихся людей, охваченных программой, продолжается после формального завершения договорённости.

Согласно данным, полученным через запросы о доступе к информации, с июля по сентябрь были отменены семь из 23 депортационных рейсов в рамках программы. Это почти треть всех таких рейсов и более чем вдвое превышает число отменённых рейсов во Францию за первые шесть месяцев 2026 года.

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Возвращение в Британию

По информации издания, как минимум семеро просителей убежища, которых вернули во Францию, после 1 октября снова прибыли в Великобританию. The Guardian побеседовала с сирийцем и иранцем, которых ранее отправили во Францию, а после повторного прибытия в Британию их заявления о предоставлении убежища рассматриваются в Соединённом Королевстве.

Глава организации Medical Justice Эмма Гинн заявила, что в центрах содержания по-прежнему находятся люди, которых готовят к принудительному возвращению. По её словам, содержание под стражей и перспектива возвращения во Францию наносят значительный вред уязвимым просителям убежища.

По словам министра внутренних дел Шабаны Махмуд на заседании межпартийного комитета Палаты общин, возвращение людей во Францию обошлось как минимум в 78 млн фунтов стерлингов. Издание также отмечает, что некоторых лиц после повторного прибытия в Британию во второй раз отправляли во Францию, что увеличивало расходы.

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