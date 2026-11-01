里夫斯称英国的未来在欧盟——《卫报》

英国前财政大臣蕾切尔·里夫斯表示，英国的未来应在欧盟之中。她认为，脱欧使英国“更贫穷、更弱、更不安全”。里夫斯在为《星期日泰晤士报》撰写的专栏中作出上述表态，《卫报》报道。

里夫斯的立场

里夫斯赞扬首相安迪·伯纳姆在讨论未来与欧盟关系问题上展现的“领导力”。她表示，自己为在加强与欧盟联系方面已经取得的进展感到自豪。

与此同时，这位前财政部负责人强调，支持英国重返该集团的人士必须提出论据，展示切实利益，并妥善确定下一步行动。里夫斯还表示，财政部对她的亲欧立场从未存有疑问。

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与欧盟关系的计划

伯纳姆计划在下个月举行的英国—欧盟峰会上，确定有关食品和饮料、排放配额交易以及青年流动计划的协议。此后，政府将研究与该集团建立长期关系的方案。

首相此前曾警告政府成员，不要公开推动修订与欧盟关系的具体模式，也不要推测此类进程的结果。伯纳姆在致内阁的信中指出，任何对脱欧后机制的根本性改变都应由公民决定，而对这些问题的审议应留给下一届议会。

里夫斯还表示，希望即将举行的峰会确认青年流动计划，并在英国加入“欧洲安全行动”（Security Action for Europe，SAFE）计划方面取得进展。该计划于3月宣布，是俄罗斯全面入侵乌克兰后欧洲范围内重新武装努力的一部分。

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