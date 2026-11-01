Рівз заявила, що майбутнє Британії в ЄС — The Guardian

Колишня канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз заявила, що майбутнє країни має бути в Європейському Союзі. На її думку, Brexit зробив Велику Британію «біднішою, слабшою і менш безпечною». Про це Рівз написала в колонці для Sunday Times, повідомляє The Guardian.

Позиція Рівз

Рівз привітала «лідерство» прем’єр-міністра Енді Бернема в обговоренні майбутніх відносин із ЄС. Вона зазначила, що пишається вже досягнутим прогресом у зміцненні зв’язків із Євросоюзом.

Водночас колишня очільниця казначейства наголосила, що прихильники повернення Великої Британії до блоку мають навести аргументи, продемонструвати відчутні переваги та правильно визначити наступні кроки. Рівз також заявила, що в казначействі не сумнівалися в її проєвропейських переконаннях.

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Плани щодо відносин із ЄС

Бернем планує на саміті Великої Британії та ЄС наступного місяця закріпити домовленості щодо продовольства й напоїв, торгівлі квотами на викиди та програми молодіжної мобільності. Після цього уряд має вивчати варіанти довгострокових відносин із блоком.

Прем’єр-міністр раніше застеріг членів уряду від публічного просування конкретних моделей перегляду відносин з ЄС або припущень щодо результатів такого процесу. У листі до кабінету Бернем зазначив, що будь-які фундаментальні зміни в механізмах після Brexit мають вирішувати громадяни, а їх розгляд слід залишити наступному парламенту.

Рівз також висловила сподівання, що на майбутньому саміті підтвердять програму молодіжної мобільності та буде досягнуто прогресу в приєднанні Великої Британії до програми Security Action for Europe (SAFE). Її оголосили в березні як частину загальноєвропейських зусиль із переозброєння після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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