У частині шкіл Німеччини ігнорують правоекстремістські інциденти — Der Spiegel

У частині шкіл Німеччини нацистську символіку, гітлерівське привітання та расистські висловлювання дедалі менше сприймають серйозно. Про це повідомив Der Spiegel у розслідуванні про правоекстремістські прояви в освітньому середовищі.

Ігнорування інцидентів

Видання описує випадки ігнорування таких інцидентів, замовчування проблеми та невпевненість щодо реагування на неї. Серед проявів, на яких зосереджується публікація, названо нацистську символіку та расистське слово, яке в німецькій мові позначають як N-слово.

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Також розслідування розповідає про поодинокі випадки сміливого спротиву правоекстремістським проявам у школах. Матеріал присвячено тому, як освітнє середовище реагує або не реагує на такі випадки.

Безпорадність учителів

У підписі до фото Der Spiegel згадує представницю учнів Кірхгофф. Вона говорить про певну безпорадність серед учителів. Публікація порушує проблему ситуацій, у яких школи не завжди чітко окреслюють межі допустимого щодо проявів нацизму та расизму.

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