В части школ Германии нацистскую символику, гитлеровское приветствие и расистские высказывания всё реже воспринимают всерьёз. Об этом сообщил Der Spiegel в расследовании об ультраправых проявлениях в образовательной среде.

Игнорирование инцидентов

Издание описывает случаи игнорирования таких инцидентов, замалчивания проблемы и неуверенности в том, как на неё реагировать. Среди проявлений, на которых сосредоточена публикация, названы нацистская символика и расистское слово, которое в немецком языке обозначают как N-слово.

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Расследование также рассказывает об отдельных случаях смелого сопротивления ультраправым проявлениям в школах. Материал посвящён тому, как образовательная среда реагирует или не реагирует на такие случаи.

Беспомощность учителей

В подписи к фотографии Der Spiegel упоминает представительницу учащихся Кирхгофф. Она говорит об определённой беспомощности среди учителей. Публикация поднимает проблему ситуаций, в которых школы не всегда чётко очерчивают границы допустимого в отношении проявлений нацизма и расизма.

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